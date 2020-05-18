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Henry Onyekuru'da Olympiakos tehlikesi

Yunan temsilcisi Olympiakos’un, Onyekuru'yu transfer listesine aldığı ve Monaco’ya önemli bir teklif yapacağı iddia edildi.

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Devre arasında Galatasaray’ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.

Ancak bonservisi elinde bulunduran Monaco, yıldız kanatı tekrar kiralamak yerine satmayı planlıyor. Yunan ekibi Olympiakos’un, Nijeryalı futbolcuyu transfer listesine aldığı ve Monaco’ya önemli bir teklif yapacağı iddia edildi.

Komşu ekibinin bu hamlesi nedeniyle Galatasaray’ın Monaco’ya farklı bir öneri sunması bekleniyor. 

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