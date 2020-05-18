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Bayern Münih kaldığı yerden devam etti

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 2-0 mağlup etti.

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Bayern Münih, corona virüsle mücadele kapsamında seyircisiz oynanan maçta deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Lider kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 40'ta Robert Lewandowski (penaltı) ve 80'de Benjamin Pavard kaydetti. Ligde bu sezon ağları 26 kez havalandıran Lewandowski, resmi maçlardaki gol sayısını 40'a çıkardı.

Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti. Ligde üst üste beşinci galibiyetini elde eden Bayern Münih puanını 58'e yükseltti. Union Berlin ise 30 puanda kaldı

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