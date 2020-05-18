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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den sevindiren koronavirüs açıklaması!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgıyla ilgili sevindiren açıklamalar yaptı. Prof. Özlü, Türkiye'de durum böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmanın mümkün olabileceğini söyledi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü NTV'nin canlı yayınına katılarak koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

'Kalabalığa karışmama' uyarısı

Prof. Özlü, kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlatarak salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Özlü, kontrollü sosyal hayatın önceliğinin 'kalabalığa karışmamak' olduğunu söyledi.

"Yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak"

Ramazan Bayramı sonuna dikkati çeken Prof. Özlü şunları kaydetti: Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibariyle birinci dalgayı atlatmış olabiliriz.

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