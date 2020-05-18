Sokağa çıkma kısıtlaması! İzmir'de 1116 kişiye ceza
İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.Abone ol
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
2 milyon 219 bin 489 lira ceza
Hafta sonu yapılan kontrollerde 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi. Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da 65 yaş üstü bazı vatandaşlar denize koştu