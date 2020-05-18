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Sokağa çıkma kısıtlaması! İzmir'de 1116 kişiye ceza

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

 2 milyon 219 bin 489 lira ceza

Hafta sonu yapılan kontrollerde 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi. Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.

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