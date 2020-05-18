İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlar denize koştu izin günü manzarası

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İSTANBUL'da 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma iznininde bakın neler oldu

65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibarıyla başladı.

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1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaptı.

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Yaşıtları sokağa çıkarken, 66 yaşındaki Bilal Karlıkçı ise denize koştu.

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Sarayburnu sahiline gelerek kendisini boğazın serin sularına bırakan Karlıkçı, denizde yüzerek vakit geçirdi.

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