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Melih Gökçek yılın skandalı diye paylaştı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'yılın skandalı' diye duyurduğu bir videoyu paylaştı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesi önünde motosikletle drift yaptığı görüntüleri paylaştı.

Gökçek, tepki yağan görüntüler için, "Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun. Yaptığınız resmen Müslümanlara saygısızlıktır. Yuh hepinize. 25 yılda temizlediğimiz Hacı Bayram'ı üç günde ne hale getirdiniz. Mansur Yavaş istifa" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

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