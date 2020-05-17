Melih Gökçek yılın skandalı diye paylaştı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'yılın skandalı' diye duyurduğu bir videoyu paylaştı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesi önünde motosikletle drift yaptığı görüntüleri paylaştı.

Gökçek, tepki yağan görüntüler için, "Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun. Yaptığınız resmen Müslümanlara saygısızlıktır. Yuh hepinize. 25 yılda temizlediğimiz Hacı Bayram'ı üç günde ne hale getirdiniz. Mansur Yavaş istifa" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

YILIN SKANDALI...

MANSUR YAVAŞ’IN YAKIN ADAMLARINDAN ALPER KAYA, KENT KONSEYİNİN VE BASIN MÜŞAVİRİ VOLKAN GÜLTEKİN’İN TALİMATI İLE HACI BAYRAM-I VELİ HAZRETLERİNİN TÜRBESİ ÖNÜNDE ŞEREFSİZCE MOTOSİKLETLE DRİFT YAPTI.



MANSUR YAVAŞ BAŞKA YER BULAMADIN MI?

TAM CHP’Lİ OLDUN... pic.twitter.com/muv4qT2HlS — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 17, 2020