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Çin'de artan koronavirüs vakalarının ardından flaş karar

Anadolu Ajansı

Çin'de yeni tip koronavirüs vakalarının yeniden arttığı bölgelerde 6 yetkili görevden alındı, yere tükürmek yasaklandı.

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Çin'de yayımlanan Caixin gazetesinin haberine göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakalarının son günlerde arttığı Cilin eyaletinde Cilin Kenti Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Şıcün görevden alındı.

Aynı eyaletteki Şulan kentinde ise Çin Komünist Partisi Sekreteri Li Pıngfey, Kamu Güvenlik Bürosu Parti Sekreteri Yardımcısı Gıng Ciencün, Sağlık Bürosu Direktörü Yüe Şiaoyen ve Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Liu Hanyin'in görevine son verildi.

Ayrıca Fıngman bölgesi Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Şü Zibiao görevden alındı.

Ülke genelinde salgının dizginlenmesinin ardından Şulan’da 7 Mayıs’ta ilk vaka görülmüş ve kentte bugüne kadar 18 Kovid-19 vakası kaydedilmişti.

Şulan ve Fıngman bölgeleri son görülen vakalardan sonra yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırılmıştı.

Ülkede bir eyalet veya kentteki parti sekreterleri, parti hiyerarşisine göre vali ve belediye başkanlarından üst sırada yer alıyor.

Şanşi eyaletinde yere tükürmek yasaklandı

Diğer yandan; Şanşi Eyalet Halk Kongresi, ülkede yaygın bir davranış olarak kabul gören yere tükürmeyi Kovid-19 salgını sürecinde halk için bir tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle çıkardığı bir yasayla yasakladı.

Yasaya göre; yere tükürenler ve tükürdüğünü temizlemeyenler 70 dolara kadar para cezasına çarptırılacak.

Eyalet ayrıca idari ceza kayıt sistemi kurarak yasayı ihlal edenleri kamuoyuna ifşa edecek.

Ülkede sokaklarda, metrolarda, kapalı alanlarda bile yere tükürme hareketiyle karşılaşılabiliyor.

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