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ABD'de koronavirüsten ölüm sayısı 90 bin 142'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi daha hayatını kaybetti.

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Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de 17 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 281 bin 752 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 358 bin 99 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 146 bin 389 vakayla New Jersey ve 92 bin 457 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyonu bulurken, iyileşen hasta sayısı 340 bine yaklaştı.

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