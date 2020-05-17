THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu
Türk Hava Yollarının (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "TK1919" sefer sayılı uçuşu için hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığı açıklandı.Abone ol
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek ve 'TK1919' sefer sayısı ile icra edilecek uçuşla ilgili geri sayım başladı.
Türk Hava Yollarının (THY) tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, 'www.tarihiyolculuk.com' adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu.
Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada '#TarihiYolculuk' ve '#TK1919' etiketleriyle paylaştı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan 19 Mayıs'taki anlamlı seferlerle ilgili paylaşımda bulundu.
#TarihiYolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık!— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 17, 2020
Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de https://t.co/LjiOwRWDFu'dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım.