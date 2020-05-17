HABER /  GÜNCEL

THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

Anadolu Ajansı

Türk Hava Yollarının (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "TK1919" sefer sayılı uçuşu için hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığı açıklandı.

Abone ol

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek ve 'TK1919' sefer sayısı ile icra edilecek uçuşla ilgili geri sayım başladı.

Türk Hava Yollarının (THY) tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, 'www.tarihiyolculuk.com' adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu.

Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada '#TarihiYolculuk' ve '#TK1919' etiketleriyle paylaştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan 19 Mayıs'taki anlamlı seferlerle ilgili paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Saymaz ve Abdurrahman Uzun neden FETÖ'nün hedefinde?
Çanakkale'de cani adam boşanmak isteyen eşini kızının önünde öldürdü
Çin'de artan koronavirüs vakalarının ardından flaş karar
Berna Laçin'e TV'lerden boykot kararı
Barcelona ile Juventus dev takas için anlaşmaya vardı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı hesaplaşma
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da koronavirüs ölümleri 32 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten ölüm sayısı 90 bin 142'ye yükseldi.
AFAD açıkladı! İşte karantinaya alınanların sayısı
Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı! RedHack soruşturmasında da gözaltına alınmıştı
ABD yönetiminden Çinli Huawei'ye yeni kısıtlamalar
Yarın tatil mi 18 Mayıs pazartesi mesai var mı 2020?
Yorumlar