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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çok önemli hazırlıklarımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz" dedi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıda, aileler hem salgın sürecine hem de sonrasına ilişkin önerilerini iletti. Herkesin çok özel çocuklarla özel bir hayatı yaşadığını belirten Bakan Selçuk, ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti. Özel gereksinimli çocuklar için bugüne kadar birçok yayının paylaşıldığını, 'Özelim Eğitimdeyim' adlı bir mobil uygulamanın hayata geçtiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocuklar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi' adlı kitabı da ilk kez burada ailelere gösterdi.

Ödevimizi almak için bu toplantıları yapıyoruz
Bakan Selçuk, salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürülmekte olduğu belirterek, şunları kaydetti:

Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz. Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, 'ödevimizi alalım' diye bu toplantıları yapıyoruz.

Daha fazla işler yapmak için söz verdi
Burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz" ifadesini kullandı.Bakan Selçuk ayrıca, salgın sonrasında mümkün olan en kısa zamanda düzenlenecek çalıştayla birlikte özel çocukların eğitimi konusunda daha fazla işler yapmak için söz verdi.

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