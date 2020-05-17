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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden duyuru

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır sorusunun cevabını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi verdi. Seyahat İzin Belgesi bundan böyle e-Devlet'ten alınabilecek.

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Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi düzenlenecek.

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