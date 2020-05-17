Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Şahin'e çağrı: Anahaberime keşke konuk olsa

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Haber bültenleri yorum yapmadan sunulabilir" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e "Anahaberime keşke konuk olsa” çağrısı yaptı.

Abone ol

Haber bülteni sunucularının yorum yapmasına yasak getirebileceklerini söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yanıt veren FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü" diyerek Şahin'in ana haber bültenine konuk olmasını istedi.

"Her şekilde kendimi ifade edebilirim"

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın paylaşımı şöyle:

Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü. Emirle yorumlara yasak gelse bile -ihtimal vermiyorum- bu kez mimikler jestler devreye girer. Her şekilde kendimi ifade edebilirim. @rtukkurumsal başkanı anahaberime keşke konuk olsa.