Hakan Şükür'den 'UEFA Kupası' tehdidi: Gerçek hikayesini anlatacağım

Galatasaray, resmi hesabından 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünü kutlamak için paylaşım yaptı. Paylaşımdaki sevinç fotoğraflarında ona yer verilmemesiyle ilgili paylaşım yapan Hakan Şükür, sarı-kırmızılı kulübe tehditler savurdu.