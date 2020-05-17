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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Akın'dan koronavirüse çok çarpıcı benzetme!

Koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken ifadeler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Bu salgını başlayıp biten film gibi düşünüyorlar, oysa bu bir dizi film. Bazı bölümleri heyecanlı, bazı bölümleri sıkıcı, sönük olabilir. Şu an sıkıcı bölümüne, evresine geldiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, endişe duyduğu asıl şeyin, toplumun olayın bittiğini zannetmesi olduğunu vurguladı.

"Etkisini aynı hızda devam ettiriyor; bitmedi…"

Prof. Levent Akın, ilgili çarpıcı şu benzetmeyi yaptı: Bu salgını başlayıp biten film gibi düşünüyorlar, oysa bu bir dizi film. Bazı bölümleri heyecanlı, bazı bölümleri sıkıcı, sönük olabilir. Şu an sıkıcı bölümüne, evresine geldiğimizi söyleyebilirim. Ama etkisini aynı hızda devam ettiriyor; bitmedi…

Mayıs sonunu işaret etti

Mart ayı sonundaki endişelerinin nisan başında alınan tedbirlerle ortadan kalktığını sandıklarını belirten Akın, "Mayıs sonunda 500-600 seviyesini görürüz diye umuyordum ama şimdi tedirginim" diye konuştu.

"Temmuzda da sinsi gidecek gibi görünüyor"

Sarıkaya'nın aktardığına göre 'derin bir nefes alıp, sözlerini hayıflanma tonunda sürdüren' Prof. Akın, sözlerini şöyle tamamladı: O günkü gibi davransaydık, temmuzda ‘Alın topunuzu çıkın sokakta oynayın’ diyebilirdik. Ama şimdi söyleyemiyorum. Temmuzda da sinsi gidecek gibi görünüyor. Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek eylül, ekim de sıkıntılı olur. Ayrıca o dönem daha kapalı alanlarda olacağız, yakınlaşmaya başlayacağız...

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