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Uzmanlardan koronavirüs riskine karşı klima uyarısı

İşyerleri Ramazan Bayramı’ndan sonra yavaş yavaş ofislere dönme planlarını yapıyor. Uzmanlar koronavirüs riskine karşı klimalar ile ilgili uyarılarda bulundu.

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İşyerleri Ramazan Bayramı’ndan sonra aşamalı olarak ofislere dönme planları yapmaya başladı. Peki kalabalık çalışma ortamı bulunan iş yerlerinin klimaları ne kadar sağlıklı? Klima ile koronavirüs bulaşma riski var mı? Bu sorunun cevabını enfeksiyon uzmanları verdi.

Prof. Dr. Esin Şenol: Dünya Sağlık Örgütü işyeri havalandırmalarının toplum sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini sık sık dile getiriyor. Salgının ardından normal hayata dönmeden önce kapalı yerlerde çalışacak kişiler için mutlaka klima sistemlerinin ventilasyon sistemi kontrol edilmeli. Çünkü filtrelerin doğru çalışmaması enfeksiyon riskini artırabilir. Bunun için mühendislik şirketleri danışmanlık veriyor. Normalleşme sürecinde oturma pozisyonlarının ayarlanması dahil işyerlerinin teknik rehberlik alması gerekiyor.

Yayılım riski
Prof. Dr. Kayıhan Pala: İşyerlerinde ve AVM gibi kalabalık ortamlarda kullanılan klimalar elbette ki risk oluşturuyor. Eğer havalandırma amacıyla kullanılan klimaların içerisinde hepa filtre yoksa hastalığın yayılımı konusunda risk oluşturabilir. Zaten bu tip klimalar başka hastalıkların da yayılmasına sebep oluyor, alerjilere sebep oluyor. Alışveriş merkezleri ve kalabalık iş yerlerinin açılması büyük riskler taşıyor. Bu sistemler kişinin soluduğu havayı eğer temizlemeden tekrar ortama veriyorsa çok tehlikeli. Salgın sürdüğü müddetçe evlerdeki ve arabalardaki klimaların risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz.

Bakımı yapılmalı
Prof. Dr. Önder Ergönül: Toplumda bu konuda bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Düzgün çalışan bir havalandırma sistemi tam tersi ortamdaki havayı temizler. Bu enfeksiyonun yayılmasına değil tam tersi yayılmamasına yarar. Ama düzenli temizlenmiyorsa, içerideki havayı doğru süzmüyor ve temiz hava vermiyorsa elbette sorun olur. Bir ofiste nemli hava varsa, küf varsa o zaman tehlike var demektir. Firmalar klimalarının bakımına önem verirse bu risk ortadan kalkar.

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