HABER /  GÜNCEL

Pervin Ersoy kimdir Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi aslen nereli mesleği ne?

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy 52 yaşında ve aslen İstanbullu ve Alman lisesi mezunudur. Pervin Ersoy ile evli olan Mehmet Ersoy'un Mehmet Reşat ve Aslan Can adında iki oğlu vardır. Mehmet Ersoy ayrıca ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy kimdir aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak konusu oldu. İşte Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un şirketleri, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler

1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.  Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy'un eşinin ismi ise Pervin Ersoy'dur. Mehmet Ersoy ile eşinin iki çocukları var. Büyük oğullarının ismi Mehmet Reşat, küçük oğullarının adı Aslan Can. Mehmet

 1968 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ersoy, Alman Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme...

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy kimdir aslen nereli? Mehmet Ersoy'un şirketleri, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler:

1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.  Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy'un eşinin ismi ise Pervin Ersoy'dur.

Mehmet Ersoy ile eşinin iki çocukları var. Büyük oğullarının ismi Mehmet Reşat, küçük oğullarının adı Aslan Can.

Mehmet Ersoy nereli : 1968 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ersoy, Alman Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitiren Mehmet Ersoy, ilk olarak ETS Tur'u kurdu. 1999 yılı sonunda otelciliğe geçen Mehmet Ersoy ile ikiz kardeşi Max Royal ve Voyage Turizm ile sektörde etkili oldular.

Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy medyanın eski yüzlerinden biri. Show TV kanalında uzun yıllar çalışan Pervin Ersoy, Günaydın Türkiye programını sunmuştu. Pervin Ersoy verdiği bir röportajda kendisini şu şekilde anlatıyor: 

-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Halka İlişkiler masterı yaptım sonrasında. Ama tüm üniversite sezonu boyunca çalışma hayatım vardı. Birçok televizyon kanalı ile çalıştım. Yıllarca Show TV'de çalıştım.Orada Günaydın Türkiye adlı bir programım vardı.Yıllarca o programı yürüttüm. Çocuklara yönelik Street Fighter adlı bir programım vardı o programı sundum. Daha sonrasında kendi işim olan halkla ilişkiler işimi yapmak istedim. Daha sonra eşimin firması ETS Tur ile çalışmaya başladım. Halen daha eşimle birlikte iş hayatında beraberiz.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bingöl Karlıova'da şimdiye dek hiç koronavirüs vakası görülmedi
İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine 'Yaz mevsimi trafik tedbirleri' konulu genelge
Fatih Terim'den 20 yıl önceki kendisine mektup! UEFA zaferinin 20. yıl dönümü
Mahsur kalan Rus gelinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Aşırı sıcaklar geldi! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Bu bir afet
Fırsatçılar yolunu yine buldu! Maskede 1 TL tavan fiyatı delindi
ÖNCEKİ HABERLER
İran Esad'ın gitmesi için Rusya'yla mı anlaştı?
Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği
Okullar ne zaman açılıyor 2020 MEB yeni açıklama geldi
Bartın’a sahte seyahat belgesiyle girmeye çalıştılar! Koronavirüs pozitif çıktı
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürer?
Dilan Polat kimdir? Dilan Polat annesi ve babası itirafları olay oldu
Yorumlar