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Fırsatçılar yolunu yine buldu! Maskede 1 TL tavan fiyatı delindi

Koronavirüse karşı korunmada en etkili yöntemlerin başında gelen maskede 1 TL'lik tavan fiyat delindi. Maskeyi dezenfektanla satan fırsatçılar fiyatı da katladı.

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Üretimin 10 kat arttığını belirten sektör temsilcileri maske fiyatlarının 1 TL'nin de altına düşeceğini, ürünlerin fırsatçıların elinde patlayacağını belirtiyor.

Uyanıklığın böylesi

Cerrahi maskelerin yanına başka bir ürün ekleyerek paket haline getiren bazı firmalar, bu paketle maske fiyatını da ikiye katladı. Örneğin bir litrelik dezenfektan ve 50'lik pakete 132 TL fiyat koyarken, aynı dezenfektanın tekli satışındaki etiket fiyatı 50 TL. Bu durumda 50'lik maskenin fiyatı 82 liraya gelirken bir adet maske de 1.60 liradan satılarak tavan fiyat deliniyor.

"Git kime şikayet edersen et"

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre vatandaşlar, bazı eczanelerin de maskede tavan fiyatı deldiğini dile getirdi. Benzer bir tavan fiyat delme işlemi bazı eczanelerde de uygulanıyor. Konuyla ilgili şikâyet sitelerinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar şunları anlattı: Eczaneye 1 liradan fazlaya satamazsınız dediğimizde 'Almazsan alma kardeşim biz 1 liraya alıyoruz, git kime şikayet edersen et' diye tepki gösteriyorlar. Aynı eczaneler devletin vatandaşına verdiği ücretsiz maskeyi de vermiyor, 'kod gelmedi, ismin çıkmadı' şeklinde bahaneler uyduruyorlar.

1 TL'nin üzerinde satmaya çalışanların malları ellerinde patlayacak.

"Hem hukuki hem de ahlaki değil"

Tüketicilerin bilinçli olması gerektiği yönünde uyarıda bulunan sektör temsilcileri, 1 TL olarak belirlenen tavan fiyatın üstünde satışın hem hukuki hem de ahlaki olmadığını vurguluyor.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir şu ifadeleri kullandı: "Türkiye genelinde 1 TL fiyat oturdu. Bazı firmalar bunu deliyor olabilir. Ancak bu hem hukuka hem de ahlaka aykırı çünkü 1 TL sınırı satıcıya zaten kazandırır. Tüketici burada bilinçli olmalı ve 'dur' demeli. Piyasada mal çok. Ürün konusunda sıkıntı yok. Hatta ben önümüzdeki dönemde fiyatın 1 TL'nin de altına düşeceğini düşünüyorum. 1 TL'nin üzerinde satmaya çalışanların malları ellerinde patlayacak.

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