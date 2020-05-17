Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de! Hepsi birleşebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Kutlama değil hazırlık zamanı

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Meteoroloji'den 7 il için acil uyarı! En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar

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