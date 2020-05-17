Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.Abone ol
Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Koronavirüse karşı alınan ekonomik önlemlere ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/WQm8KRwMbb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 16, 2020
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