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ABD geç tanı koydu Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti!

ABD'de Türk vatandaşı  74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan, doğru tanı konulmakta geç kalındığı için yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

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ABD'de Türk vatandaşının doğru tanı konulmakta geç kalındığı için yeni tip koronavirüs (Cvid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. New York’ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin ilk iki Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu.

Türk toplumunun 'Ali Baba'sı... 

Türk toplumu arasında ''Ali Baba'' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesinde bir ay süren tedaviye rağmen yaşamını yitiren annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey’de defnedilecek. Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor.

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