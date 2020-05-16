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AB'den Türkiye'ye bir kez daha 'sondajı bitirin' çağrısı yapıldı

AB üyesi ülkeler, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarını bir kez daha kınadı

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkede rahatsızlığa neden oldu. Birçok kez Avrupa Birliği'nin küstah tehditleri, yerini, yaptırım kararlarına bıraktı.

Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanan bu yaptırım kararları, Türkiye tarafından hiçbirinde ciddiye alınmadı.

Türkiye son olarak geçen ay Kıbrıs açıklarında hidrokarbon çıkarma planları kapsamında sondaj gemisi Yavuz’u Doğu Akdeniz’e göndermişti.

Gündem yine Doğu Akdeniz ve Türkiye
AB dışişleri bakanları koronavirüs pandemisi nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantının ardında yaptıkları açıklamada, “Türkiye’nin bu eylemlerini (Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları) sonlandırması için AB’nin yaptığı sayısız çağrıya halen cevap vermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz” dedi.

Yine aynı çağrı
Türkiye’ye bir defa daha Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına son verme çağrısı yapılan açıklamada, Ankara’dan ‘uluslararası hukuk çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin egemenliğine saygı göstermesi’ istenildi.

Açıklamada ayrıca AB’nin, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarına yeni bir sondaj gemisi gönderme kararı nedeniyle konuya ilişkin pozisyonunu bir defa daha hatırlatma gereksinimi duyduğu belirtildi.

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