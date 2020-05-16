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Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 16 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4096'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 148.067'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti.

Test sayısı tekrar 40 binin üzerine çıktı
Son günlerde 40 binin altında olan koronavirüs test sayısı tekrar 40 binin üzerine çıktı ve 42 bin 236 oldu. Toplam test sayısı ise 1 milyon 589 bin 625'i buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım.'' ifadelerini kullandı

Bugün 2 bin hasta iyileşti
Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün 2 bin 4 kişi iyileşirken toplam iyileşen hasta sayısı 108 bin 137 oldu. 906 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 474 kişi ise solunum cihazına bağlı durumda.

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Türkiye'de koronavirüse ilişkin dünkü veriler ise şöyleydi;

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