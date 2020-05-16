Koronavirüs tedbirlerini dinlemeyip mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen kişiler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmayıp mevlite katılan ardından koronavirüs hastası olduğu belirlenen 1 kişi 36 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı.

9'U ÇOCUK 36 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI

Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.