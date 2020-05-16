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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yine çifte zam geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 13, motorinde 8 kuruş zam bekleniyor.

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Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hemen hemen her gün değişiklik olmaya devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının Sözcü gazetesi ile paylaştığı bilgiye göre, 18 Mayıs Pazartesi’ni 19 Mayıs Salı gününe bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş, motorine 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak.

16 Mayıs itibarıyla bir litre benzin İstanbul'da 5,55, Ankara'da 5,64 TL, İzmir'de 5,67 TL'den satılıyor. Bir litre motorin İstanbul'da 5,36 TL, Ankara'da 5,40 TL, İzmir'de 5,44 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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