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Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, ailesiyle beraber yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi.

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Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, korona virüs testi pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. 

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Andone, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum" dedi.

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