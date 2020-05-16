İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ya olacağız ya öleceğiz kararımız bu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve Kato bölgesinde 134 terörist tespit ettiklerini belirterek, "Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele flaş açıklamalar yaptı. Son yıllarda terör örgütüne büyük darbe vurulan başarılı operasyonların mimarı olarak gösterilen Soylu, bir kez da net mesajlar verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılış törenine katıldı.

"2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız"

Dünyada teröre böyle dersini veren başka bir ülke bulunmadığını aktaran Soylu, böyle bir devletin evlatları olduklarını dile getirdi.

Teknolojinin önemli olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat bizim onur duyduğumuz mesele bu teknolojiyi kullanabilme yeteneğini sergileyen sizlersiniz. Bu ülkenin evlatlarının bu konularda ne kadar mahir, başarılı ve azimli olduğunun en önemli göstergesidir. Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada attığınız her adım ülkemizin huzuru, güveni, sükunu ve beraberliği içindir. Buradan hemen sonra Cudi'ye gideceğiz. Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız. Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır. Onun için Cizre'de bu taktik İHA merkezi teröre karşı bir mücadele merkezi değildir, aynı zamanda burada çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız var. Yarına umutla aklını, zihnini ve ellerini kucaklaştırmak isteyen aileler var."

Soylu, Şırnak'ta tamamlanan ve inşaatı devam eden kuleleri havadan inceledi

Bakan Soylu, inşaatı tamamlanmış olan Hacıaraş kulesinin bulunduğu alana iniş yaparak yerinde inceleme yaptı.