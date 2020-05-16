Fatih Altaylı TFF'yi topa tuttu: Torpilli olanlar kaç lira maaş alıyor?

TFF, Fatih Altaylı'nın 'Federasyon batık' iddiasını yalanlamıştı. Fatih Altaylı ise bugünkü yazısında TFF'yi yerden yere vururken ''Sıkıyorsa açıkla bakalım bordronda kaç kişi var? Bunların arasında torpilli olanlar kaç lira maaş alıyor?.'' ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın dünkü köşesinde yer alan 'Futbolcu sağlığı değil kumar önemli' yazısıyla ilgili açıklama yapmış "TFF'nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır" ifadesini kullanmıştı.

''Beni yalandan yalanlamalarla yıldıramazsınız''

Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde ''Federasyondan doğrulama geldi'' başlıklı kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı; Futbol Federasyonu işi gücü bıraktı, coronadan çok benimle uğraşıyor. Buyursunlar gelsinler.

Demirden korksak trene binmezdik. Biz neler gördük efendiler, sizden mi çekineceğiz! Bu köşeye konu ve de konuk olanların büyük bölümü kendilerini dokunulmaz falan zannederdi. Pek çoğunun bugün esamisi okunmuyor. Biz bir şey söylüyorsak boş değildir. O yüzden beni yalandan yalanlamalarla yıldıramazsınız.



''Allah'ın Katarlısı maçlar oynanmazsa para vermeyecekmiş''

Bak Futbol Federasyonu yönetimi, yalanlama diye yayınladığın berbat Türkçeli anlaşılmaz metin bile diyor ki “Fatih Altaylı’nın yazdıkları doğru ama buna şantaj denmez. Ligleri başlatmazsan ödeme yapmayız” şantaj değilse kabul, buna şantaj denmez. Ne denir ben bilmiyorum o ayrı!

Ne yazdıysam doğrudur. Sonuna kadar arkasındayım. Zaten Federasyon da açıklamasında yanlış demiyor, “Rakamlar tam da öyle değil” diyor.

Açıklayın da öğrenelim tam da ne kadar olduğunu o zaman! Alın aşağıda belge size. O kadar mı, değil mi! Hadi açıklayın, Bein Sports size, kaç lira atıyor önünüze. Allah'ın Katarlısı maçlar oynanmazsa para vermeyecekmiş, oynanırsa da eksik verecekmiş.



''Türk futbolu Katarlı Bein’in insafına bırakıldı''

Peki aynı Bein, Fransız Ligi’ne Mart ayındaki ödemesini maçlar eksik olmasına rağmen çatır çatır yaptı da Türkiye’de niye yapmıyor!

Daha da vahimi Katarlılar TFF’nin elindeki tek koz olan teminat mektubunu da geri aldılar. Türkiye’deki medya bitirilirken, medya rekabeti bitirilirken Türk futbolu da Katarlı Bein’in insafına bırakıldı.

''Sıkıyorsa açıkla bakalım bordronda kaç kişi var?''

Bana yalandan cevap veren, yalanlayan Federasyon, hadi sıkıyorsa açıkla bakalım bordronda kaç kişi var? Bunların arasında torpilli olanlar kaç lira maaş alıyor? Açıklayabiliyor musun TFF? Kamu hizmeti yapıyorsunuz, şeffaf olmanız lazım. Allah aşkına şu bordronuzu bir açıklayın. Kime kaç para veriyorsunuz! Millet bir duysun da ağızları açık kalsın. Sonra “Fatih Altaylı art niyetli bizimle uğraşıyor.” Evet uğraşıyorum. Bulmuşsunuz köpeksiz köyü, değneksiz gezmeye alışmışsınız. Yok öyle. Hesap verin hesap.