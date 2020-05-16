Bilic’e Vedat Muriç yakışır! 20 milyon avro

Fenerbahçeli Vedat Muriç için Lazio ve Tottenham arasında kıyasıya bir yarış sürerken, İngiliz medyası Kosovalı golcüyü West Brom’a yakıştırdı.

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Adı çok sayıda Avrupa deviyle anılan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio ve Tottenham arasında kıyasıya bir yarış sürerken, İngiliz medyası Kosovalı golcüyü West Bromwich Albion’a yakıştırdı.

Bilic buna çok sevinir

Muriç’in Premier Lig’e dönme yolundaki Birmingham temsilcisi için harika bir transfer olacağını yazılırken, Slaven Bilic’in buna çok sevineceği belirtildi.

20 milyon avro

Devre arasında Premier Lig ekiplerinden Burnley’nin resmî teklifini geri çeviren, İtalya ve Almanya’dan gelen yoklamaları cevapsız bırakan Fenerbahçe, şimdi 20 milyon avroya kapıyı araladı.

İtalyanlar ve İngilizler kapışıyor

İtalyan basını Lazio ile Napoli’nin, İngiliz medyası Tottenham, Leicester City ve Crystal Palace’ın Vedat Muriç’in peşinde olduğu yönündeki haberleri manşetlerden düşürmüyor. Ancak yarış iki takım arasında yoğunlaşmış durumda, Lazio ile Tottenham. Lazio, Muriç’le yakın diyalog içindeki Arnavut sportif direktörü Igli Tare’ye güveniyordu.

Çizme’ye değil Ada’ya

Vedat da Serie A’yı kendi oyun stiline daha uygun buluyordu. Ancak Tottenham menajeri Jose Mourinho dengeleri bozacak gibi. Kosovalı golcü, dünyaca ünlü teknik adamla çalışmaya can atıyor. Muriç, kariyeri açısından için en doğru ismin Mourinho olduğunu düşünüyor.