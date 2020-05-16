Samsun-Kalın demiryolu hattı yenileme işlemi tamamlandı hizmete açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından modernizasyon çalışmaları tamamlanan ve yıllık 3 milyon ton yük taşınması hedeflenen Samsun- Sivas Kalın demiryolu hattı kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracak.Abone ol
83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatılan Samsun-Sivas demiryolu hattında çalışmalar tamamlandı ve tekrar hizmete açıldı.
378 kilometrelik hattın tüm alt yapı ve üst yapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarına uygun sinyal sistemi yapıldı.
Modernizasyonu tamamlanan hatla yolculuk yapan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İhsan "Modernizasyonunu tamamladığımız 431 km uzunluğundaki Samsun-Kalın demiryolu hattını kullanarak Artova’da başlayan tren yolculuğumuzu Yıldızeli’nde tamamladık! Modernize ettiğimiz demiryolu hattımız, kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.