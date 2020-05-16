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Batman'ın Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Mete silahlı saldırıda vefat etti

BATMAN'ın Kozluk Belediyesi AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

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BATMAN'ın Kozluk ilçesi  AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete'nin cinayetini konuşuyor..

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Batman Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine nakledildi. Mete, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Husumetten kaynaklandığı iddia edildi 

Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

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