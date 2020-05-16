42 yaşındaki Hilton Montpellier ile sözleşme uzattı
Ligue 1 ekibi Montpellier, takım kaptanı 42 yaşındaki Hilton'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.Abone ol
Fransa'nın Montpellier Kulübü, 42 yaşındaki Brezilyalı stoperi Hilton'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kariyerine 1996'da Brezilya'nın Chapecoense takımında başlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadıktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuştu.
Hilton, corona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1 bu sezon 28 maça çıktı.