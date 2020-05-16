FETÖMETRE mucidi Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

TSK içindeki kripto FETÖ üyelerinin tespitini sağlayan FETÖMETRE’nin kurucusu ve Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak biliniyordu.

Hulusi Akar ile Cihat Yaycı’nın arasının son dönemlerde açık olduğu, Akar’ın Yaycı’nın çıkışlarından rahatsızlık duyduğu iddia ediliyordu.

Geçen ay içerisinde FETÖ’cü bazı sosyal medya hesapları bir amiralin görevden alınacağını söylemiş, bu kişinin Cihat Yaycı olacağını ima etmişlerdi.