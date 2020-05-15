Sakarya'da bakkaldı kendisi için yaptığı makineyle hayatı değişti

"Türkiye ve dünyada her yere gönderiyoruz"

Makinenin daha sonra fabrikada seri imalatına başladıklarını söyleyen Güreş, “Biz Camili’de, Sakarya’nın deprem konutlarının orada bakkal açmıştık. Orada peynir paketlemeyle ilgili makinenin ihtiyacını gördüm, kendime bir tane makine yaptım. O makineyi sonra bizim peynirciye sattım sonra bir tane daha yaptım, onu da internetten sattım. Bunun arkası olduğunu fark ederek, makinenin seri imalatına başladım. 'Seri' dediğimiz tabi 5, 2, 3 tane ayda. Şu anda o makinelerden 150 adet yapıyoruz ayda. Türkiye ve dünyada her yere gönderiyoruz. 12 senedir bu işi yapıyoruz” diye konuştu.