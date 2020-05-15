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Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek

Belçika Ligi'nin tescil edilip Club Brugge'ün şampiyon edilmesiyle Galatasaray kasasını dolduracak. Sarı kırmızılılar, Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'den bonus ödemesi alacak.

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Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Ligler ertelenmeden önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan Waasland Beveren ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

ÖZEL MADDE DEVREYE GİRECEK
Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.

(Kaynak: Sabah)

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