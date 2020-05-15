HABER /  AK PARTİ
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Erdoğan ile Mustafa el-Kazımi telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler ile koronavirüsle mücadele görüşüldü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ikilinin bölgesel meseleler ile Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca Erdoğan'ın el-Kazımi'yi Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı kutladığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş için sokağa çıkma saatleri değişti
Koşarken maske takan adamın akciğeri patladı
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor! Hangi işletmeler açık olacak?
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera transfer kararını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
15 ilde sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsu
Sivas'ta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi
Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da başlıyor
Uyanık CHP'linin imzaladığı ruhsatlar iptal edildi
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Yorumlar