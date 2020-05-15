Erdoğan ile Mustafa el-Kazımi telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler ile koronavirüsle mücadele görüşüldü.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ikilinin bölgesel meseleler ile Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca Erdoğan'ın el-Kazımi'yi Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı kutladığı belirtildi.