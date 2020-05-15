Erdoğan ile Mustafa el-Kazımi telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon ile görüştü. Görüşmede ikili meseleler ile koronavirüsle mücadele görüşüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ikilinin bölgesel meseleler ile Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca Erdoğan'ın el-Kazımi'yi Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı kutladığı belirtildi.