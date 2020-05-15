Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli bu alçaklara ödetilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"Bedeli bu alçaklara ödetilecektir"

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."