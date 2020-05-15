HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli bu alçaklara ödetilecek

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadesini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: 

"Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"Bedeli bu alçaklara ödetilecektir"

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Iğdır Emniyet Müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma
Dua ve salavat çıkışıyla tepki toplayan Bülent Arınç'tan eleştirilere yanıt!
Söke'de bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi ortalığı karıştırdı tüm imzaları iptal
Benzin ve motorine yine zam geldi! İşte yeni akaryakıt fiyatları
Ali Koç: 3 ayrı teknik direktör ile görüşüyoruz
Dolar yükselecek mi? İşte Merkez Bankası'nın yeni dolar tahmini
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Davutoğlu ve Babacan'a seçim desteği her türlü yardımda bulunuruz
Rüya proje Filyos limanı yıl sonu hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi
Fikri Işık'tan Rusya açıklaması! İlişkimiz taktiksel
Ankara'da yeni metro hattı müjdesi
Çin'den Fransa'ya tehdit gibi çıkış! Bir an önce iptal et
Buket Aydın aslen nereli kaç yaşında? Buket Aydın kocasından boşandı mı?
Yorumlar