Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (15 Mayıs 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4.055'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 146.457'ye yükseldi. Bugün 2 bin 103 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı ise 106 bin 133 oldu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti.

Vefat sayısı 4 bin 55'e yükseldi

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 48 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 55'e yükseldi. Bin 708 kişiye daha koronaviüs tanısı konmasıyla birliktede toplam vaka sayısı 146 bin 457 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:

Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HfEphDs3WD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2020

40 bine yakın test yapıldı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 38 bin 565 olurken toplam test sayısı ise 1 milyon 547 bin 389'a yükeldi.

Toplam iyileşen sayısı 106 bini geçti

Bugün 2 bin 103 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 106 bin 133 oldu. 944 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 490 hasta solunum cihazına bağlı durumda.

Türkiye'de koronavirüse ilişkin dünkü rakamlar ise şöyleydi;