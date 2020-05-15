Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep caddelerinde

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en büyük önlemler arasında görülen maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir ekipleri, drone'lu hoparlörlerle kalabalıkları uyarıyor, maskesiz gezenlere maske için uyarı yapıyor.

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GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda; banka, ATM, PTT, fırın, alışveriş merkezi önlerinde oluşan sıralarla, caddelerdeki kalabalıklarda sıklıkla unutulan maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için havadan drone'larla anons yaparak vatandaşları uyaracak.

Drone ekipleri; caddeler ve sokaklarda drone'larla gezerek denetim sağlayacak.

Şahin: "Amacımız çifte bayram yapmak"

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye için güzel bir uygulama başladığını belirterek, "Mümkünse meskende kal, çıkmak zorundaysan mesafeni koru ve maskeni tak. Dolayısıyla bütün şehirde, sosyal hayatın güçlü olduğu yerlerde drone ile bu mesajı veriyoruz. 'Sizin için, çocuklarınız için, aileleriniz için, şehir için, dünya için maskeni tak mesafeni koru' diyoruz. Bu yüzden bu drone sistemiyle kendi oluşturduğumuz bir çalışma oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız yazılım ile aldığımız drone'larla birleştirdik. Bütün şehirde şu anda havada vatandaşları uyarıyoruz. Drone'da termal kamera var, maskesiz takmayan birini direkt görüp de uyarabiliyoruz. Bu sesli mesajlar bütün caddelerde devam edecek. Türkiye için güzel bir uygulama. Amacımız çifte bayram yapmak, halkımızın için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.