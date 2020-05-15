CHP'den Davutoğlu ve Babacan'a seçim desteği her türlü yardımda bulunuruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Davutoğlu ve Babacan'a grup kurması için destek verebiliriz" açıklamasıyla ilgili "demokrasiden yana olan tüm partilerin Meclis'e girebilmeleri için her türlü yardımda bulunuruz." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gelecek ve Deva partilerinin Meclis'teki temsiline yönelik açıklamalarının anımsatılması üzerine Öztrak, şunları söyledi:

"Bugünkü tek adam parti devleti rejimi içinde, aynen 12 Eylül darbe rejiminde olduğu gibi bazı partilerin Meclis'e girmesi engellenmeye çalışılıyor. 12 eylül darbe rejimi hukukundan medet umuluyor. Biz CHP olarak demokrasiden yanayız. Milli iradenin eksiksiz olarak Türkiye'nin tüm karar alma sürecine yansımasından yanayız. Bu nedenle de CHP olarak milli iradenin TBMM'ye eksiz yansıması için demokrasiden yana olan tüm partilerin Meclis'e girebilmeleri için her türlü yardımda bulunuruz."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" yanıtını verdiğini aktarmıştı. Bu açıklama siyaset dünyasını hareketlendirmiş AK Parti'den tepkiler birbiri ardına gelmişti.