Bursa'da dün motosiklet aldı bugün kaza yaptı

BURSA'da İzmittin Öztürk (46), 1 gün önce aldığı motosikletle kazaya karıştı. Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada Öztürk'ün, ayağı kırıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde’de meydana geldi.

Sol bacağı kırıldı

Tali yoldan caddeye dönen İzmittin Öztürk, yönetimindeki 16 KPN 31 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Çetin'in kullandığı 16 PE 993 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Çetin, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Çetin’in sol bacağının kırıldığı tespit edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, Çetin'in motosikletini dün satın aldığı öğrenildi.ccccc