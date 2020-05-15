HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Bursa'da dün motosiklet aldı bugün kaza yaptı

BURSA'da İzmittin Öztürk (46), 1 gün önce aldığı motosikletle kazaya karıştı. Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada Öztürk'ün, ayağı kırıldı.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde’de meydana geldi.

Sol bacağı kırıldı

Tali yoldan caddeye dönen İzmittin Öztürk, yönetimindeki 16 KPN 31 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Çetin'in kullandığı 16 PE 993 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Çetin, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Çetin’in sol bacağının kırıldığı tespit edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, Çetin'in motosikletini dün satın aldığı öğrenildi.ccccc

SON DAKİKA HABERLERİ
Iğdır Emniyet Müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma
Dua ve salavat çıkışıyla tepki toplayan Bülent Arınç'tan eleştirilere yanıt!
Söke'de bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi ortalığı karıştırdı tüm imzaları iptal
Benzin ve motorine yine zam geldi! İşte yeni akaryakıt fiyatları
Ali Koç: 3 ayrı teknik direktör ile görüşüyoruz
Dolar yükselecek mi? İşte Merkez Bankası'nın yeni dolar tahmini
ÖNCEKİ HABERLER
Caner Erkin'den korona iddiasına yanıt
Ahmet Nur Çebi'den koronavirüs açıklaması
Yaşlılar koronavirüs vergisi ödesin! Oxford Üniversitesi profesörü önerdi
Elazığ'da kaçak avlanan 2 balıkçıya ceza yağdı
Tarih belli oldu! Yeni 100 TL'lik banknotlar geliyor
Sigara zammı ne zaman 2020 yeni sigara fiyatlar listesi
Yorumlar