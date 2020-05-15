Rusya Çin'e sahip çıktı! ABD'ye tepki bu doğru değil!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tip koronavirüs konusunda ABD'nin Çin'i suçlayarak yaptırım hazırlığına girmesinin doğru olmadığını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RBK gazetesi ve televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD Senatosunda salgın konusunda iş birliği yapmaması nedeniyle Çin’e yaptırım uygulama yetkisi verilen tasarıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Virüsün ortaya çıkmasının spesifik nedenlerini, insandan insana bulaşma sürecinin neden başladığını anlamaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Lavrov, bütün bunların virüse karşı panzehir geliştirilmesinde kilit önemi bulunduğunu anlattı. Lavrov, "Virüsün Çin'den kaynaklandığını ve bu nedenle bu ülkeye yaptırımların uygulanması gerektiğini düşünmek doğru olmaz." dedi.

Çin'in Vuhan’da başlayan salgınla ilgili Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) Aralık 2019 sonunda bildirimde bulunduğunu hatırlatan Lavrov, Pekin’in salgın konusunda bilgi saklamaya çalıştığını söylemenin de doğru olmayacağını ifade etti. Ayrıca Lavrov, Kovid-19’a yönelik aşı bulma çabalarının birleştirilmesi ve aşının bulunması halinde de herkese ulaşması gerektiğini vurguladı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, senatoya, ABD Başkanı Donald Trump'a, Kovid-19 salgını konusunda iş birliği yapmaması nedeniyle Çin'e yaptırım uygulama yetkisi veren tasarı sunmuştu. "Kovid-19 Sorumluluk Yasası" başlıklı tasarıda, Çin yönetiminin Kovid-19’a dair uluslararası araştırmalara katılmasının önemi vurgulanmış, Trump'tan 60 gün içinde Çinli yetkililerin kendilerine yöneltilen soru ve incelemelere cevap verip vermediğine dair Senatoya rapor sunması istenmişti.