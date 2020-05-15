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Dolar yükselecek mi? İşte Merkez Bankası'nın yeni dolar tahmini

Dolar son günlerde sürekli artış gösteriyor. Dolar'a yatırım yapacakların en çok merak ettiği soru dolar daha da yükselecek mi? Merkez Bankası bu soruya yanıt vermiş oldu. Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarına göre uzmanların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 7,02 TL'ye yükseldi.

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Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,76 iken, bu anket döneminde yüzde 9,38'e geriledi.  Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 9,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 8,30 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 32,3 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 24,2 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,1'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 39,6'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,1'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildi
2020 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,1 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 35,1 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 22,4 olasılıkla ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 45,8'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 16,7'sinin beklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentisi
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,13 iken, bu anket döneminde yüzde 8,19'a gerilemiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken bu anket döneminde yüzde 8,28 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,33 ve yüzde 8,39 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik Faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,40 iken, bu anket döneminde yüzde 10,92'ye gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,67 ve yüzde
11,16 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri
Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7,11 TL ve 7,22 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentiler
GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken, bu anket döneminde yüzde -1,3 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

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