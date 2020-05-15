Fenerbahçe'de Burak Kızılhan koronaya yakalandı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, futbol kulüplerini vurmaya devam ediyor. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama; PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok.''