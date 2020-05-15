Lise öğrencisi koronavirüs sitesi kurdu! 8 milyon doları reddetti

Koronavirüs salgını ile birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli platformun kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi Avi Schiffmann, 8 milyon dolalık reklam anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

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17 yaşındaki Avi Schiffmann'ın kurduğu nCov2019live sitesi, koronavirüs ile ilgili güncel bilgiler veriyor. Bu koronavirüs sitesi o kadar popüler ki sadece bir gün içerisinde 30 milyondan fazla kişinin ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Sitenin kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi Avi Schiffmann, böylesine ziyaretçi sayısına sahip olan nCov2019live sitesinin bilinmeyenlerini anlatmak için ise ABD basınına konuştu.

nCov2019live'ın amacını açıkladı

Avi Schiffmann ABD basınına yaptığı konuşmada, siteyi kurma amacını açıkladı. Siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda kurduğunu söyleyen Shiffmann, amacının ise salgın ile alakalı bilgi kirliliğinin önüne geçmek olduğunu vurguladı. Konu gelirlere gelince ise belki de birçok insanın kabul edeceği bir anlaşmanın 17 yaşındaki genç tarafından reddedildiği anlaşıldı.

Reklamı kabul etmedi

17 yaşındaki gencin Shiffmann pek çok reklam teklifi aldığını açıkladı. Hatta bu reklamlardan birisi Schiffmann'a 8 milyon dolar kazandırabilirdi. Sitenin 17 yaşındaki kurucusu bu anlaşmaya red cevabı verdiğini itiraf etti.

3 dolarlık bağış topladı

nCov2019live sitesi halihazırda bağışlarla yola devam ediyor. Sitenin sağ üst köşesinde 'bana kahve ısmarla' butonu bulunan nCov2019live sitesinde ziyaretçiler, bu buton sayesinde Shiffmann'a 3 dolarlık bağış yapabiliyor.