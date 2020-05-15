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Hulusi Akar açıkladı! İşte bedelli askerlik ve terhis tarihleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak.'' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'daki virüs önlemlerine ilişkin bilgi veriyor. Hulusi Akar'ın NTV'ye yaptığı konuşmasından öne çıkanlar:

''1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz''
''Operasyon bölgelerinde corona virüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık. Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz. Şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmedi.

''Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak''
31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak.

İdlib'de Rusya ile ortak devriye
Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi. Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Libya'daki görevi
Danışmanlık görevimiz sürüyor, herhangi bir kaybımız yok.''

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