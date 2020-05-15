Terör örgütü YPG/PKK Ermeni taburu kurdu

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Ermeni taburu kurduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde korku imparatorluğu kurdu. Çocukları savaşa süren YPG şimdi de Ermenilerden oluşan bir tabur kurdu.

MİT deşifre etmiş

Sıcak gelişmeyi güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter sayfasında açıkladı. Ağar, yaptığı paylaşımda "Yezidilerin, Süryanilerin, Keldanilerin, Arapların, Kürtlerin, kadınların, çocukların eline silah verir, önüne sürer. Siz de Kürt, Arap, Yezidi, Hristiyan, kadın, çocuk katletmiş olursunuz. MİT deşifre etmiş. Şimdi de Ermeni Taburu kurmuş. Bu YPG/PKK’da NAMUSSUZLUK BİTMEZ." ifadelerine yer verdi.

Yezidilerin, Süryanilerin, Keldanilerin, Arapların, Kürtlerin, kadınların, çocukların eline silah verir, önüne sürer.



Siz de Kürt, Arap, Yezidi, Hristiyan, kadın, çocuk katletmiş olursunuz.



MİT deşifre etmiş.

Şimdi de Ermeni Taburu kurmuş.



Bu YPG/PKK’da NAMUSSUZLUK BİTMEZ. pic.twitter.com/9ixAUAwRqt — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) May 15, 2020

Pentagon YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Araplarla ilişkisini raporladı

ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliğinin Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin raporunda, SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmadığını ortaya koydu.

Ocak-mart aylarına ilişkin değerlendirmeleri içeren Başmüfettişlik raporunda, Arapların terör örgütü YPG/PKK'ya desteğine ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CETCOM) ve Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) birbiri ile çeliştiğine dikkat çekildi.

Raporda, CENTCOM, Arap nüfusun büyük çoğunluğunun, SDG ismini kullanan YPG/PKK'yı ve ilişkili sivil yapıları desteklediğini iddia ettiği ancak askeri istihbaratın YPG/PKK'nın Arapları örgütün paravan yönetimine dahil etmek istemediğini tespit ettiği kaydedildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Arapların, YPG/PKK ve paravan sivil yapılarına pasif destek verdiği belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"DIA, Pentagon Başmüfettişliğine, SDG içindeki YPG'nin Arapların yoğun yaşadığı ve cephelerdeki Arap savaşçıların çoğunlukta olduğu bölgelerde bile Araplarla güç paylaşımına girme konusunda isteksiz davrandığını raporladı. DIA, SDG içindeki Arap milislerin etkisini sınırlama çabalarının, YPG'nin SDG içindeki küçük bir Arap otonomisini de yok etme girişimini gösterdiğini kaydetti."

Fitrelerini örgüte vermeyenler fişleniyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın yöntemine başvuran YPG/PKK, vatandaşların fitrelerine el koymak için 2-3 teröristten oluşan gruplar oluşturdu.

Kapı kapı dolaşan YPG/PKK'lılar, örgüt saflarında çatışırken ölen teröristlerin yakınlarına bağışlamaları için halktan fitre istiyor.

YPG/PKK fitre miktarını kişi başı 1000 Suriye Lirası (5,5 TL) olarak belirlerken, yoksullukla mücadele eden bölge halkı ise örgütün bu uygulamasına korkudan sesini çıkaramıyor.

Kaynaklar, teröristlerin, fitreyi örgüte vermek istemeyenlerin isimlerini fişlediğini belirtiyor.