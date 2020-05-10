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PKK/YPG'den El Bab'da hain saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen terör saldırısında en az 11 sivilin yaralandığını açıkladı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" ifadelerine yer verildi.

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