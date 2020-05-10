Erdoğan metro açılışında konuştu! Özellikle sizden özür diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde son dakika açıklamalar yaptı. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yapan Erdoğan ''sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizlerden özür diliyorum'' dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini bildirdi.

Erdoğan, video konferansla katıldığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ndeki konuşmasına, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. İki yıllık inşaat sürecinin sonunda tünelde ışığı görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul şehrin kuzey aksı üzerinde çok önemli ve verimli toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Ray döşeme, sinyalizasyon işlemlerinin erkenden tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum.

Yerli ve milli imkanların kullanılmasına önem verdik. Bu proje Türkiye'ye çok büyük avantaj kazandıracaktır.Yeşilköy'deki 1000'er odalı sağlık tesisimizin son teftişlerini yaptık. Bayram öncesinde açılışını yapacağız. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.İnşallah bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz.

Sağlık turizmini çok önemsiyoruz

İstanbul mazeret değil hizmet bekler.Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.

Sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada askeri bir havalimanı vardı. Aynı şekilde Yeşilköy, burada da havalimanının bir ucuna inşa ediyoruz. Sağlık turizmine yönelik her iki yere de yurtdışından gelenler uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Türkiye burada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Cleveland'a gidiyorlardı, bundan sonra İstanbul'a gelecekler.

Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizlerden özür diliyorum

Ramazan-ı Şerifi'niz mübarek olsun.Koronavirüs belasından da inşallah kurtulacağız.Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz, bunlara tahammül edersek koronavirüs belasından kısa zamanda kurtulacağımızı umuyorum. Aynı durumu sizler gibi yaşıyorum. Aldığımız tedbirlere uyarsak biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizlerden özür diliyorum.