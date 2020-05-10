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Her 4 aboneden biri internette '16-24 Mbps' arası hızı tercih etti

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 14,2 milyonu sabit, 62,4 milyonu mobil olmak üzere 76,6 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı.

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Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 14,2 milyon sabit genişbant internet abonesinin yüzde 24,3'ünün 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettiği görüldü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerinden derlenen bilgiye göre, bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11,5 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 80,8 milyona ulaştı.

Geniş bant internet verilerine bakıldığında ise 14,2 milyonu sabit, 62,4 milyonu mobil olmak üzere toplam 76,6 milyon abone sayısına ulaşıldı. İnternet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 33,1'i 10-16 Mbps, yüzde 24,3'ü ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih etti. 2 Mbps hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı yüzde 0,1 olurken, 4-10 Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

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