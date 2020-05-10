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0-14 yaş sokağa çıkma günü ne zaman saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca 20 yaş altı genç ve çocuk yaklaşık 1.5 aydır evinden dışarı çıkamıyordu. Erdoğan normalleşe paketinin mayıs ayı maddeleri sıraladı. Buna göre 0-14 yaş arası çocuklar 13 Mayıs çarşamba günü saat 11.00-15.00 arası 15-20 yaş arası gençler ise 15 Mayıs cuma günü yürüme mesafesinde dışarı çıkabilecek.

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20 yaş altı milyonlarca genç ve çocuğun beklediği müjdeli haberi haftalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri ve kararları açıklayan Erdoğan, 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma günlerini ve saatlerini paylaştı. 20 yaş altını 2 grupta değerlendiren Erdoğan 0-14 yaş arası çocukların ve 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkabileceği günleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandırmamızın günlerinde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak getiriyoruz. 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ila 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.”

“20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü saat 11 ila 15 arası dışarı çıkarılabilecek. 15 Mayıs cuma günü ise 15 ila 20 yaş arası aynı saatlerde çıkarak hava alabilecek. Duruma göre, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.” dedi. 

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